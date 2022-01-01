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Acer Swift 1 (SF114-34) против Chromebook 314

39 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
VS
33 из 100
Acer Chromebook 314
Acer Swift 1 (SF114-34)
Acer Chromebook 314
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 1 (SF114-34) и Chromebook 314 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (685 и 755 см2)
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 700 баллов
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 1 (SF114-34)
vs
Chromebook 314

Корпус

Вес 1.3 кг 1.7 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 685 см2 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~71.6%
Боковые рамки 6.5 мм 7.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 952:1 -
Цветовой охват sRGB 61.8% -
Охват Adobe RGB 42.9% -
Охват DCI-P3 41.4% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 158 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 2.93 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 96
Блоки текстурирования (TMUs) 16 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2
Производительность GPU
Swift 1 (SF114-34) +71%
0.24 терафлопс
Chromebook 314
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 128
NVMe - Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 73.8 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да -
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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