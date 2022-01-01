Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 512 На 148% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 700 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 14-19% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.3 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 685 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~62.4% Боковые рамки 6.5 мм 21.8 мм Цвета Серебристый, Золотистый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 912 Диагональ 14 дюймов 12 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 952:1 - Цветовой охват sRGB 61.8% - Охват Adobe RGB 42.9% - Охват DCI-P3 41.4% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Swift 1 (SF114-34) 300 нит Chromebook 512 н/д

Батарея Ёмкость 50.3 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 158 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 6 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц - Boost частота GPU 750 МГц - FLOPS 0.24 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 2.93 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс Chromebook 512 +25% 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2933 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 32GB 64GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe - Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 73.8 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.