Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-44) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.25 и 1.8 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.25 и 1.8 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (681 и 910 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (681 и 910 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.8 кг Размеры 321.7 x 211.7 x 15.90 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 681 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~73.7% Боковые рамки 5.9 мм 9 мм Цвета Серебристый, Розовый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Aspire 5 (A515-45) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Swift 3 (SF314-44) 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1908:1 Цветовой охват sRGB 100% 57.3% Охват Adobe RGB - 39.3% Охват DCI-P3 - 38% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Swift 3 (SF314-44) +20% 300 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - ~70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Опционально Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.