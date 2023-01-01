Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 4483 баллов

На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 4483 баллов Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.2 кг Размеры 321.7 x 211.7 x 15.90 мм 310.5 x 213.3 x 14.95 мм Площадь 681 см2 662 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~85.8% Боковые рамки 5.9 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Розовый Синий, Зеленый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет - Площадь экрана Swift 14 - SF14-71T 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Swift 3 (SF314-44) 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Swift 3 (SF314-44) 300 нит Swift 14 - SF14-71T н/д

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 365 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Swift 3 (SF314-44) н/д Swift 14 - SF14-71T 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.