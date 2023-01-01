Acer Swift 3 (SF314-44) против Swift 14 - SF14-71T
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T
- На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 4483 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.25 кг
|1.2 кг
|Размеры
|321.7 x 211.7 x 15.90 мм
|310.5 x 213.3 x 14.95 мм
|Площадь
|681 см2
|662 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~85.8%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|4.5 мм
|Цвета
|Серебристый, Розовый
|Синий, Зеленый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Нет
|-
Площадь экрана
Swift 14 - SF14-71T
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Swift 3 (SF314-44)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|365 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|4 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1368
Swift 14 - SF14-71T +65%
2260
Geekbench 6 (многоядерный)
3869
Swift 14 - SF14-71T +180%
10834
Cinebench R23 (одноядерный)
1068
Swift 14 - SF14-71T +59%
1697
Cinebench R23 (многоядерный)
4483
Swift 14 - SF14-71T +204%
13634
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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