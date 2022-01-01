Главная > Сравнение ноутбуков > Swift 3 (SF314-512) или Aspire 7 (A715-42G) – что лучше выбрать?

Acer Swift 3 (SF314-512) против Aspire 7 (A715-42G)

51 из 100
Acer Swift 3 (SF314-512)
VS
49 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Acer Swift 3 (SF314-512)
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3 (SF314-512) и Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.25 и 2.15 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8054 vs 7229 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (674 и 830 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3 (SF314-512)
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 1.25 кг 2.15 кг
Размеры 321 x 210 x 15 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
Площадь 674 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~80.8%
Боковые рамки 5.6 мм 8.9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1007:1
Цветовой охват sRGB - 54.2%
Охват Adobe RGB - 37.3%
Охват DCI-P3 - 36.1%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
Swift 3 (SF314-512) +20%
300 нит
Aspire 7 (A715-42G)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства - 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Swift 3 (SF314-512)
1.41 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G) +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 67.9 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 11.0 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 3 (SF314-512) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Acer Swift 3 (SF314-512) и Acer Swift 3 (SF314-511)
3. Acer Swift 3 (SF314-512) и Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
4. Acer Swift 3 (SF314-512) и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
5. Acer Aspire 7 (A715-42G) и Acer Aspire 5 (A515-56)
6. Acer Aspire 7 (A715-42G) и Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 7 (A715-42G) и Swift 3 (SF314-512) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры