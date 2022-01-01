Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.25 и 2.15 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8054 vs 7229 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (674 и 830 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 2.15 кг Размеры 321 x 210 x 15 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм Площадь 674 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~80.8% Боковые рамки 5.6 мм 8.9 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1007:1 Цветовой охват sRGB - 54.2% Охват Adobe RGB - 37.3% Охват DCI-P3 - 36.1% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Swift 3 (SF314-512) +20% 300 нит Aspire 7 (A715-42G) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Swift 3 (SF314-512) 1.41 терафлопс Aspire 7 (A715-42G) +127% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 67.9 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 11.0 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.