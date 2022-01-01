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Acer Swift 3 (SF314-512) против Nitro 5 (AN515-46)

51 из 100
Acer Swift 3 (SF314-512)
VS
64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Acer Swift 3 (SF314-512)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3 (SF314-512) и Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.25 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (674 и 992 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 8054 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3 (SF314-512)
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 1.25 кг 2 кг
Размеры 321 x 210 x 15 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 674 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~67.7%
Боковые рамки 5.6 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1440:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Swift 3 (SF314-512)
300 нит
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Swift 3 (SF314-512)
1.41 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46) +879%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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