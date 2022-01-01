Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P AMD Ryzen 7 6800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.25 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (674 и 992 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 8054 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 2 кг Размеры 321 x 210 x 15 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 674 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~67.7% Боковые рамки 5.6 мм 9.1 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1440:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Swift 3 (SF314-512) 300 нит Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Swift 3 (SF314-512) 1.41 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +879% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.