Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 138-188% больше FPS в играх

На 239% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2426 vs 715 баллов

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.2 и 1.9 кг)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (48 и 37 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.9 кг Размеры 323.4 x 218.9 x 15.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 708 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~77.5% Боковые рамки 6.8 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1215:1 - Цветовой охват sRGB 96.2% - Охват Adobe RGB 67.3% - Охват DCI-P3 69.3% - Максимальная яркость Swift 3 (SF314-59) 300 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 37 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 3 (SF314-59) +250% 0.84 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.