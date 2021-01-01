Acer Swift 3 (SF314-59) против Nitro 5 (AN515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
- Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.2 и 2.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
- На 284% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3688 vs 961 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (57 и 48 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|2.3 кг
|Ширина
|323.4 мм
|363.4 мм
|Высота
|218.9 мм
|255 мм
|Толщина
|15.9 мм
|23.9 мм
|Площадь
|708 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.5%
|~72.4%
|Боковые рамки
|13.8 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1215:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|67.3%
|-
|Охват DCI-P3
|69.3%
|-
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|135 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
2384
Nitro 5 (AN515-45) +187%
6832
Cinebench R20 (одноядерный)
529
Cinebench R20 (многоядерный)
Nitro 5 (AN515-45) +284%
3688
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|3733 МГц
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1