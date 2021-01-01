Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59) Видеокарта показывает в среднем на 138-188% больше FPS в играх

На 247% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2426 vs 700 баллов

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.2 и 1.3 кг) Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.3 кг Размеры 323.4 x 218.9 x 15.9 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 708 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~78.9% Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1215:1 952:1 Цветовой охват sRGB 96.2% 61.8% Охват Adobe RGB 67.3% 42.9% Охват DCI-P3 69.3% 41.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Swift 3 (SF314-59) 300 нит Swift 1 (SF114-34) 300 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 50.3 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 158 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 3 (SF314-59) +250% 0.84 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.