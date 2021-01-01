Главная > Сравнение ноутбуков > Swift 3 SF316-51 или Aspire 1 (A115-32) – что лучше выбрать?

Acer Swift 3 SF316-51 против Aspire 1 (A115-32)

53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
VS
33 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Acer Swift 3 SF316-51
Acer Aspire 1 (A115-32)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3 SF316-51 и Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • На 655% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5397 vs 715 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (56 и 37 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3 SF316-51
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.9 кг
Размеры 367.8 x 236.1 x 15.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 868 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~77.5%
Боковые рамки 5.7 мм 9 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1842:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 68.5% -
Охват DCI-P3 66.6% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 271 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift 3 SF316-51 +488%
1.41 терафлопс
Aspire 1 (A115-32)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Acer Swift 3 SF316-51
2. Dell XPS 15 9510 (2021) или Acer Swift 3 SF316-51
3. Acer Swift 3x (SF314-510G) или Swift 3 SF316-51
4. Acer Nitro 5 (AN517-41) или Swift 3 SF316-51
5. Acer Swift 5 Pro (SF514-55) или Swift 3 SF316-51
6. Microsoft Surface Laptop SE или Acer Aspire 1 (A115-32)
7. Acer Swift 1 (SF114-34) или Aspire 1 (A115-32)
8. Acer Aspire 3 (A317-53) или Aspire 1 (A115-32)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 1 (A115-32) и Swift 3 SF316-51 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры