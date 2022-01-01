Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5192 vs 4741 баллов

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.8 кг Размеры 367.8 x 236.1 x 15.9 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 868 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~73.7% Боковые рамки 5.7 мм 9 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 39 дБ 38.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1842:1 1908:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 57.3% Охват Adobe RGB 68.5% 39.3% Охват DCI-P3 66.6% 38% Время отклика 26 мс 32 мс Максимальная яркость Swift 3 (SF316-51) +20% 300 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 271 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Swift 3 (SF316-51) 1.41 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.2 дБ 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.