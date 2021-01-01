Swift 3 SF316-51 или Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 2200 граммов меньше (1.7 и 3.9 кг)

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (868 и 1277 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) Видеокарта показывает в среднем на 628-856% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 5397 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (74 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 3.9 кг Размеры 367.8 x 236.1 x 15.9 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм Площадь 868 см2 1277 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~64.6% Боковые рамки 5.7 мм 8.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1842:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 68.5% - Охват DCI-P3 66.6% - Время отклика 26 мс 3 мс Максимальная яркость Swift 3 SF316-51 300 нит Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 271 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 15 Вт 140 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1725 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 640 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +1141% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.