Acer Swift 3 SF316-51 против Predator Triton 500 SE
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
- Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.7 и 2.44 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (868 и 937 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
- Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 5397 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.44 кг
|Размеры
|367.8 x 236.1 x 15.9 мм
|358.1 x 261.6 x 19.9 мм
|Площадь
|868 см2
|937 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|~79.2%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1842:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|68.5%
|-
|Охват DCI-P3
|66.6%
|-
|Время отклика
|26 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|271 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1387
1684
Geekbench 5 (многоядерный)
4658
Predator Triton 500 SE +103%
9456
Cinebench R23 (одноядерный)
1388
1645
Cinebench R23 (многоядерный)
5397
Predator Triton 500 SE +132%
12506
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|105 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1642 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|75.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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