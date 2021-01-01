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Acer Swift 3 SF316-51 против Predator Triton 500 SE

53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
VS
74 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Acer Swift 3 SF316-51
Acer Predator Triton 500 SE
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Процессор Intel Core i9 11900H
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3 SF316-51 и Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.7 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (868 и 937 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 5397 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3 SF316-51
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 1.7 кг 2.44 кг
Размеры 367.8 x 236.1 x 15.9 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм
Площадь 868 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~79.2%
Боковые рамки 5.7 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1842:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 68.5% -
Охват DCI-P3 66.6% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость
Swift 3 SF316-51
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 271 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1642 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс
Predator Triton 500 SE +794%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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