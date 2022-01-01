Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.4 и 2.6 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх

На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4847 vs 2543 баллов

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (59 и 37 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (685 и 1064 см 2 )

) Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A317-53) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.6 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 403.5 x 263.7 x 20.9 мм Площадь 685 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.5% Боковые рамки 6.5 мм 10.3 мм Цвета Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1916:1 - Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 72.5% - Охват DCI-P3 71.5% - Время отклика 38 мс - Максимальная яркость Swift 3x (SF314-510) 300 нит Aspire 3 (A317-53) н/д

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 266 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1100 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR4 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12 Производительность GPU Swift 3x (SF314-510) +202% 2.534 терафлопс Aspire 3 (A317-53) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 72 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.