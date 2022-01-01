Acer Swift 3x (SF314-510) против Aspire 5 (A515-45)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (685 и 910 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.8 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 17.95 мм
|363.4 x 250.5 x 17.95 мм
|Площадь
|685 см2
|910 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~73.7%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|9 мм
|Цвета
|Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|44.2 дБ
|38.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1916:1
|1908:1
|Цветовой охват sRGB
|99%
|57.3%
|Охват Adobe RGB
|72.5%
|39.3%
|Охват DCI-P3
|71.5%
|38%
|Время отклика
|38 мс
|32 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|266 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 3x (SF314-510) +18%
1256
1067
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift 3x (SF314-510) +14%
4195
3664
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 3x (SF314-510) +14%
1309
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
4847
4741
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR4
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~4.3 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|72 дБ
|70.4 дБ
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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