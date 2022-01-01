Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (685 и 910 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.8 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 685 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~73.7% Боковые рамки 6.5 мм 9 мм Цвета Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ 38.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1916:1 1908:1 Цветовой охват sRGB 99% 57.3% Охват Adobe RGB 72.5% 39.3% Охват DCI-P3 71.5% 38% Время отклика 38 мс 32 мс Максимальная яркость Swift 3x (SF314-510) +20% 300 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 266 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1500 МГц FLOPS 2.534 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR4 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 8 Производительность GPU Swift 3x (SF314-510) 2.534 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 72 дБ 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.