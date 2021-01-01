Swift 3x (SF314-510G) или Aspire 5 (A517-52) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe MAX Graphics - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G) Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.4 и 2.6 кг)

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4972 vs 2636 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8.8 Вт*ч большей батареей (59 и 50.2 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (685 и 1064 см 2 )

) Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.6 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 685 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.5% Боковые рамки 6.5 мм 10.3 мм Цвета Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1020:1 892:1 Цветовой охват sRGB 96% 59% Охват Adobe RGB - 38% Время отклика 31 мс 11 мс Максимальная яркость Swift 3x (SF314-510G) 300 нит Aspire 5 (A517-52) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 50.2 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 307 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics GeForce MX350 GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1468 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR4 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~4.3 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 768 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 3x (SF314-510G) +35% 2.534 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 - Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.