Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510) Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.4 и 2.15 кг)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (685 и 830 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7229 vs 4847 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.15 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм Площадь 685 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~80.8% Боковые рамки 6.5 мм 8.9 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 44.2 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1916:1 1007:1 Цветовой охват sRGB 99% 54.2% Охват Adobe RGB 72.5% 37.3% Охват DCI-P3 71.5% 36.1% Время отклика 38 мс 36 мс Максимальная яркость Swift 3x (SF314-510) +20% 300 нит Aspire 7 (A715-42G) 250 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 266 граммов 460 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1560 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR4 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~4.3 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Swift 3x (SF314-510) 2.534 терафлопс Aspire 7 (A715-42G) +26% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 72 дБ 67.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 11.0 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.