Swift 3x (SF314-510G) или Nitro 5 (AN517-41) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика Intel Iris Xe MAX Graphics - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G) Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.4 и 2.7 кг)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (685 и 1005 см 2 )

) Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 193-263% больше FPS в играх

На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10632 vs 4972 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.7 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм Площадь 685 см2 1005 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82.1% Боковые рамки 6.5 мм 10.3 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1020:1 1279:1 Цветовой охват sRGB 96% 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика 31 мс 16 мс Максимальная яркость Swift 3x (SF314-510G) 300 нит Nitro 5 (AN517-41) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 582 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 85 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1485 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR4 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 768 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 3x (SF314-510G) 2.534 терафлопс Nitro 5 (AN517-41) +350% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC295 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.