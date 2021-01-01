Acer Swift 3x (SF314-510G) против Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
- Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.4 и 2.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (685 и 1005 см2)
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 193-263% больше FPS в играх
- На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10632 vs 4972 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|2.7 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 17.95 мм
|403.5 x 249 x 24.9 мм
|Площадь
|685 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~82.1%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1020:1
|1279:1
|Цветовой охват sRGB
|96%
|55%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Охват DCI-P3
|-
|36.7%
|Время отклика
|31 мс
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|582 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1456
Geekbench 5 (многоядерный)
Nitro 5 (AN517-41) +51%
6590
Cinebench R23 (одноядерный)
1464
Cinebench R23 (многоядерный)
Nitro 5 (AN517-41) +114%
10632
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~4.3 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.534 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +350%
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC295
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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