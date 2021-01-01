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Acer Swift 3x (SF314-510G) против Nitro 5 (AN517-41)

56 из 100
Acer Swift 3x (SF314-510G)
VS
66 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3x (SF314-510G) и Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.4 и 2.7 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (685 и 1005 см2)
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 193-263% больше FPS в играх
  • На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10632 vs 4972 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3x (SF314-510G)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 1.4 кг 2.7 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 17.95 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм
Площадь 685 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82.1%
Боковые рамки 6.5 мм 10.3 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1020:1 1279:1
Цветовой охват sRGB 96% 55%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика 31 мс 16 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 582 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1485 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift 3x (SF314-510G)
2.534 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +350%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC295
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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