Swift 5 Pro (SF514-55) или Aspire 5 (A515-56) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55) Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1 и 1.65 кг)

На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4998 vs 2569 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (659 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.65 кг Размеры 318.9 x 206.7 x 14.9 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 659 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~77.4% Боковые рамки 4.5 мм 9 мм Цвета Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1550:1 - Цветовой охват sRGB 98% - Охват Adobe RGB 68% - Охват DCI-P3 67% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость Swift 5 Pro (SF514-55) +37% 410 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 275 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 640 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 5 Pro (SF514-55) 1.41 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 65 дБ 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.