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Acer Swift 5 Pro (SF514-55) против Aspire 5 (A515-56)

53 из 100
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 5 Pro (SF514-55) и Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1 и 1.65 кг)
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4998 vs 2569 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (659 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 5 Pro (SF514-55)
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1 кг 1.65 кг
Размеры 318.9 x 206.7 x 14.9 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 659 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.9% ~77.4%
Боковые рамки 4.5 мм 9 мм
Цвета Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 34 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1550:1 -
Цветовой охват sRGB 98% -
Охват Adobe RGB 68% -
Охват DCI-P3 67% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
Swift 5 Pro (SF514-55) +37%
410 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 275 граммов 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift 5 Pro (SF514-55)
1.41 терафлопс
Aspire 5 (A515-56) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 65 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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