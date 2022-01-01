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Acer Swift 5 (SF514-56) против Aspire 5 (A517-53)

56 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
VS
49 из 100
Acer Aspire 5 (A517-53)
Acer Swift 5 (SF514-56)
Acer Aspire 5 (A517-53)
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Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 5 (SF514-56) и Aspire 5 (A517-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.2 и 2.2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8897 vs 5170 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 65% более четкий дисплей – 210 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (661 и 1037 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 5 (SF514-56)
vs
Aspire 5 (A517-53)

Корпус

Вес 1.2 кг 2.2 кг
Размеры 309.8 x 213.3 x 14.9 мм 402.1 x 257.8 x 19.9 мм
Площадь 661 см2 1037 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~79.6%
Боковые рамки 0 мм 9.6 мм
Цвета Черный, Золотистый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 210 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Swift 5 (SF514-56)
300 нит
Aspire 5 (A517-53)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Swift 5 (SF514-56)
1.69 терафлопс
Aspire 5 (A517-53) +60%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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