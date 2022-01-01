Главная > Сравнение ноутбуков > Swift 5 (SF514-56) или Spin 3 (SP313-51N) – что лучше выбрать?

Acer Swift 5 (SF514-56) против Spin 3 (SP313-51N)

57 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
VS
48 из 100
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Acer Swift 5 (SF514-56)
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 5 (SF514-56) и Spin 3 (SP313-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • На 285% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9416 vs 2443 баллов
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.2 и 1.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 210 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 5 (SF514-56)
vs
Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.5 кг
Размеры 309.8 x 213.3 x 14.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм
Площадь 661 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~76.5%
Боковые рамки 0 мм 7.8 мм
Цвета Черный, Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 210 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1252:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 77.5%
Охват DCI-P3 - 78.7%
Время отклика - 44 мс
Максимальная яркость
Swift 5 (SF514-56)
300 нит
Spin 3 (SP313-51N)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 18 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12
Производительность GPU
Swift 5 (SF514-56) +101%
1.69 терафлопс
Spin 3 (SP313-51N)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.2 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 5 (SF514-56) и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
2. Acer Spin 3 (SP313-51N) и HP ENVY x360 13 (2021)
3. Acer Spin 3 (SP313-51N) и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
4. Acer Spin 3 (SP313-51N) и Acer Swift 3 (SF313-53)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Spin 3 (SP313-51N) и Swift 5 (SF514-56) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры