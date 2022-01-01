Acer Swift 5 (SF514-56) против Spin 3 (SP313-51N)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
- На 285% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9416 vs 2443 баллов
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.2 и 1.5 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Есть подсветка клавиатуры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 210 против 170 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|1.5 кг
|Размеры
|309.8 x 213.3 x 14.9 мм
|302 x 222 x 15.9 мм
|Площадь
|661 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.7%
|~76.5%
|Боковые рамки
|0 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|38.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|210 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1252:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98%
|Охват Adobe RGB
|-
|77.5%
|Охват DCI-P3
|-
|78.7%
|Время отклика
|-
|44 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|290 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|12
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|18 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 5 (SF514-56) +42%
1718
1214
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift 5 (SF514-56) +285%
9221
2397
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 5 (SF514-56) +30%
1709
1312
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift 5 (SF514-56) +285%
9416
2443
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|76.2 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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