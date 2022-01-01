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Acer Swift 5 (SF514-56) против Swift 3 (SF314-71)

55 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
VS
61 из 100
Acer Swift 3 (SF314-71)
Acer Swift 5 (SF514-56)
Acer Swift 3 (SF314-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 5 (SF514-56) и Swift 3 (SF314-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-71)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8938 vs 8182 баллов
  • Имеет на 16% более четкий дисплей – 243 против 210 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 5 (SF514-56)
vs
Swift 3 (SF314-71)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.4 кг
Размеры 309.8 x 213.3 x 14.9 мм 312.92 x 214.12 x 17.9 мм
Площадь 661 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~84.8%
Боковые рамки 0 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Золотистый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 210 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12
Производительность GPU
Swift 5 (SF514-56) +101%
1.69 терафлопс
Swift 3 (SF314-71)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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