Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх

Сенсорный экран Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-71) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8938 vs 8182 баллов

Имеет на 16% более четкий дисплей – 243 против 210 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.4 кг Размеры 309.8 x 213.3 x 14.9 мм 312.92 x 214.12 x 17.9 мм Площадь 661 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~84.8% Боковые рамки 0 мм 5.7 мм Цвета Черный, Золотистый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2560 x 1440 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 210 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Swift 5 (SF514-56) 300 нит Swift 3 (SF314-71) н/д

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12 Производительность GPU Swift 5 (SF514-56) +101% 1.69 терафлопс Swift 3 (SF314-71) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.