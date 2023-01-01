Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 13700H - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.25 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.25 и 1.78 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7190 vs 4157 баллов

На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7190 vs 4157 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (65 и 40 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (65 и 40 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (682 и 862 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (682 и 862 см ) Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.78 кг Размеры 312.9 x 217.9 x 14.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 682 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~77.9% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 51% Максимальная яркость Swift Go (SFG14-71) н/д Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Нет USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 610M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 640 128 Блоки текстурирования (TMUs) 40 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Swift Go (SFG14-71) +188% 1.41 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5500 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.