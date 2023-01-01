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Acer Swift Go (SFG14-71) против Aspire 3 (A315-24P)

53 из 100
Acer Swift Go (SFG14-71)
VS
40 из 100
Acer Aspire 3 (A315-24P)
Acer Swift Go (SFG14-71)
Acer Aspire 3 (A315-24P)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift Go (SFG14-71) и Aspire 3 (A315-24P) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.25 и 1.78 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7190 vs 4157 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (65 и 40 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (682 и 862 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift Go (SFG14-71)
vs
Aspire 3 (A315-24P)

Корпус

Вес 1.25 кг 1.78 кг
Размеры 312.9 x 217.9 x 14.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Площадь 682 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~77.9%
Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 51%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 128
Блоки текстурирования (TMUs) 40 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4
Производительность GPU
Swift Go (SFG14-71) +188%
1.41 терафлопс
Aspire 3 (A315-24P)
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5500 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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