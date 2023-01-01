Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 65 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 13700H - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.25 и 1.65 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.25 и 1.65 кг) На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7226 vs 6035 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7226 vs 6035 баллов Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (65 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (65 и 53 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (682 и 864 см2) Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.65 кг Размеры 312.9 x 217.9 x 14.9 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 682 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~85.9% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1700:1 Цветовой охват sRGB - 86% Охват DCI-P3 - 72% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Swift Go (SFG14-71) н/д Swift Go 16 (SFG16-71) 500 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Swift Go (SFG14-71) 1.41 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.