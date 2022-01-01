Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) На 264% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 2432 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54) Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.45 кг Размеры 322.5 x 213.3 x 17.9 мм 328 x 223 x 17.9 мм Площадь 688 см2 731 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~73.8% Боковые рамки 6.3 мм 9.1 мм Цвета Золотистый Серебристый, Серий, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1060:1 Цветовой охват sRGB 100% 57.1% Охват Adobe RGB - 39.6% Охват DCI-P3 - 40.7% Максимальная яркость Swift X (SFX14-41G) 300 нит Aspire 5 (A514-54) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Swift X (SFX14-41G) +13% 3.195 терафлопс Aspire 5 (A514-54) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.