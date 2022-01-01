Главная > Сравнение ноутбуков > Swift X (SFX14-41G) или Spin 3 (SP313-51N) – что лучше выбрать?

Acer Swift X (SFX14-41G) против Spin 3 (SP313-51N)

52 из 100
Acer Swift X (SFX14-41G)
VS
48 из 100
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Acer Swift X (SFX14-41G)
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X (SFX14-41G) и Spin 3 (SP313-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • На 262% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 2443 баллов
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.39 и 1.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X (SFX14-41G)
vs
Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.5 кг
Размеры 322.5 x 213.3 x 17.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм
Площадь 688 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~76.5%
Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм
Цвета Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1252:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 77.5%
Охват DCI-P3 - 78.7%
Время отклика - 44 мс
Максимальная яркость
Swift X (SFX14-41G)
300 нит
Spin 3 (SP313-51N)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
Swift X (SFX14-41G) +280%
3.195 терафлопс
Spin 3 (SP313-51N)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) и Swift X (SFX14-41G)
2. MacBook Pro 14 (2021) и Swift X (SFX14-41G)
3. Swift 3 (SF313-53) и Swift X (SFX14-41G)
4. Swift 3 (SF314-59) и Swift X (SFX14-41G)
5. Swift 3x (SF314-510) и Swift X (SFX14-41G)
6. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) и Spin 3 (SP313-51N)
7. ENVY x360 13 (2021) и Spin 3 (SP313-51N)
8. Swift 3 (SF313-53) и Spin 3 (SP313-51N)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Spin 3 (SP313-51N) и Swift X (SFX14-41G) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры