Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

На 262% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 2443 баллов

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.39 и 1.5 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.5 кг Размеры 322.5 x 213.3 x 17.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм Площадь 688 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~76.5% Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм Цвета Золотистый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1252:1 Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB - 77.5% Охват DCI-P3 - 78.7% Время отклика - 44 мс Максимальная яркость Swift X (SFX14-41G) 300 нит Spin 3 (SP313-51N) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU Swift X (SFX14-41G) +280% 3.195 терафлопс Spin 3 (SP313-51N) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.