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Acer Swift X (SFX14-51G) против Swift X (SFX14-41G)

56 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
VS
52 из 100
Acer Swift X (SFX14-41G)
Acer Swift X (SFX14-51G)
Acer Swift X (SFX14-41G)
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Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X (SFX14-51G) и Swift X (SFX14-41G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X (SFX14-51G)
vs
Swift X (SFX14-41G)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.39 кг
Размеры 312.9 x 214 x 17.9 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм
Площадь 670 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.9% ~78.5%
Боковые рамки 5.7 мм 6.3 мм
Цвета Серий Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 49.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1638:1 -
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Охват Adobe RGB 72.5% -
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Swift X (SFX14-51G) +10%
330 нит
Swift X (SFX14-41G)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс
Swift X (SFX14-41G) +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC256 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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