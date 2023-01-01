Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.55 и 1.7 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.55 и 1.7 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14164 баллов

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14164 баллов На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.7 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм Площадь 736 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.9% Боковые рамки 5.2 мм 6 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 52.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да - Площадь экрана Swift X (SFX14-71G) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 Predator Triton 14 (PT14-51) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 7% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB 98% - Охват DCI-P3 83% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) 400 нит Predator Triton 14 (PT14-51) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 50 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1185 МГц - Boost частота GPU 1417 МГц - FLOPS 5.8 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) 5.8 терафлопс Predator Triton 14 (PT14-51) +48% 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 77.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.6 x 7.8 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.