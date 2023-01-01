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Acer Swift X (SFX14-71G) против Swift 14 - SF14-71T

66 из 100
Acer Swift X (SFX14-71G)
VS
57 из 100
Acer Swift 14 - SF14-71T
Acer Swift X (SFX14-71G)
Acer Swift 14 - SF14-71T
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X (SFX14-71G) и Swift 14 - SF14-71T от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.2 и 1.55 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (662 и 736 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X (SFX14-71G)
vs
Swift 14 - SF14-71T

Корпус

Вес 1.55 кг 1.2 кг
Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 310.5 x 213.3 x 14.95 мм
Площадь 736 см2 662 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~85.8%
Боковые рамки 5.2 мм 4.5 мм
Цвета Серый Синий, Зеленый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Да -
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 98% 100%
Охват DCI-P3 83% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1185 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Swift X (SFX14-71G) +311%
5.8 терафлопс
Swift 14 - SF14-71T
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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