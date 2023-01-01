Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T Легче – весит на 350 граммов меньше (1.2 и 1.55 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.2 и 1.55 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (662 и 736 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.2 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 310.5 x 213.3 x 14.95 мм Площадь 736 см2 662 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~85.8% Боковые рамки 5.2 мм 4.5 мм Цвета Серый Синий, Зеленый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Цветовой охват sRGB 98% 100% Охват DCI-P3 83% - Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) 400 нит Swift 14 - SF14-71T н/д

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов 365 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) +311% 5.8 терафлопс Swift 14 - SF14-71T 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.