Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics Xe G4 Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Видеокарта показывает в среднем на 325-443% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 325-443% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9681 баллов

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9681 баллов Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-71) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (670 и 736 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.4 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 312.92 x 214.12 x 17.9 мм Площадь 736 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~84.8% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Серый Серебристый, Золотистый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность - 13414:1 Цветовой охват sRGB 98% 99.6% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 83% 98% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) 400 нит Swift 3 (SF314-71) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов 364 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) +590% 5.8 терафлопс Swift 3 (SF314-71) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.