Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9464 баллов

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9464 баллов На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.2 и 1.55 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.2 и 1.55 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (661 и 736 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.2 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм Площадь 736 см2 661 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~81.7% Боковые рамки 5.2 мм 0 мм Цвета Серый Черный, Золотистый Материал Алюминий - Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 2560 x 1440 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 210 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB 98% 100% Охват DCI-P3 83% - Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) +33% 400 нит Swift 5 (SF514-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц - FLOPS 5.8 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 24 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) +243% 5.8 терафлопс Swift 5 (SF514-56) 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.