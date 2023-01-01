Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 7003 баллов

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 7003 баллов Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-42G) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.39 и 1.55 кг)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.39 и 1.55 кг) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (685 и 736 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.39 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 322.8 x 212.2 x 17.9 мм Площадь 736 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.9% Боковые рамки 5.2 мм 6.5 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 52.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Swift X (SFX14-71G) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 Swift X (SFX14-42G) 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1210:1 Цветовой охват sRGB 98% 96.1% Охват Adobe RGB - 66.2% Охват DCI-P3 83% 68.2% Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) +14% 400 нит Swift X (SFX14-42G) 350 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 60 / 90 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 50 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1185 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1560 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) +82% 5.8 терафлопс Swift X (SFX14-42G) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 77.6 дБ 76 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.6 x 7.8 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.