Acer Swift X (SFX14-71G) против Swift X (SFX14-42G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 7003 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 32% более четкий дисплей – 208 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-42G)
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.39 и 1.55 кг)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (685 и 736 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.55 кг
|1.39 кг
|Размеры
|322.79 x 228.12 x 17.9 мм
|322.8 x 212.2 x 17.9 мм
|Площадь
|736 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~78.9%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Серый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|52.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|208 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Swift X (SFX14-71G)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
Swift X (SFX14-42G)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~12% more screen space
|Контрастность
|-
|1210:1
|Цветовой охват sRGB
|98%
|96.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|66.2%
|Охват DCI-P3
|83%
|68.2%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|60 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift X (SFX14-71G) +55%
1709
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X (SFX14-71G) +125%
10922
4845
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift X (SFX14-71G) +56%
1813
1162
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift X (SFX14-71G) +102%
14164
7003
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|77.6 дБ
|76 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.6 x 7.8 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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