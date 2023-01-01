Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 2880 x 1800 2240 x 1400 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9259 баллов

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9259 баллов Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (76 и 58.7 Вт*ч)

Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (76 и 58.7 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (670 и 736 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.55 кг 1.4 кг Размеры 322.79 x 228.12 x 17.9 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм Площадь 736 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~84.9% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 49.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 2240 x 1400 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность - 1638:1 Цветовой охват sRGB 98% 99% Охват Adobe RGB - 72.5% Охват DCI-P3 83% 70.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Swift X (SFX14-71G) +21% 400 нит Swift X (SFX14-51G) 330 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 58.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 50 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1185 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1223 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Swift X (SFX14-71G) +16% 5.8 терафлопс Swift X (SFX14-51G) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.