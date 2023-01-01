Acer Swift X (SFX14-71G) против Swift X (SFX14-51G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 9259 баллов
- Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (76 и 58.7 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
- На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (670 и 736 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.55 кг
|1.4 кг
|Размеры
|322.79 x 228.12 x 17.9 мм
|312.9 x 214 x 17.9 мм
|Площадь
|736 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~84.9%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|49.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|208 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|-
|1638:1
|Цветовой охват sRGB
|98%
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|72.5%
|Охват DCI-P3
|83%
|70.2%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1709
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X (SFX14-71G) +42%
10922
7713
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift X (SFX14-71G) +22%
1813
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift X (SFX14-71G) +53%
14164
9259
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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