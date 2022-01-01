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Acer Swift X SFX16-51G против Aspire 1 (A115-32)

52 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
VS
31 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Acer Swift X SFX16-51G
Acer Aspire 1 (A115-32)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X SFX16-51G и Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Видеокарта показывает в среднем на 1352-1844% больше FPS в играх
  • На 790% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6366 vs 715 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (49 и 37 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X SFX16-51G
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.9 кг
Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 870 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~77.5%
Боковые рамки 6 мм 9 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1485:1 -
Цветовой охват sRGB 98.6% -
Охват Adobe RGB 69.9% -
Охват DCI-P3 72% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 / 90 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 6 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 256
Блоки текстурирования (TMUs) 64 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8
Производительность GPU
Swift X SFX16-51G +2458%
6.14 терафлопс
Aspire 1 (A115-32)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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