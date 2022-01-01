Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Видеокарта показывает в среднем на 1352-1844% больше FPS в играх

На 790% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6366 vs 715 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (49 и 37 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.9 кг Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 870 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~77.5% Боковые рамки 6 мм 9 мм Цвета Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1485:1 - Цветовой охват sRGB 98.6% - Охват Adobe RGB 69.9% - Охват DCI-P3 72% - Максимальная яркость Swift X SFX16-51G 300 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 49 Вт*ч 37 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 / 90 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 60 Вт 6 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 256 Блоки текстурирования (TMUs) 64 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8 Производительность GPU Swift X SFX16-51G +2458% 6.14 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.