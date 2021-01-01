Swift X SFX16-51G или Aspire 5 (A517-52) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 11390H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.9 и 2.6 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (870 и 1064 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.6 кг Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 870 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~77.5% Боковые рамки 6 мм 10.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1485:1 892:1 Цветовой охват sRGB 98.6% 59% Охват Adobe RGB 69.9% 38% Охват DCI-P3 72% - Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Swift X SFX16-51G 300 нит Aspire 5 (A517-52) 300 нит

Батарея Ёмкость 49 Вт*ч 50.2 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 / 90 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 307 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 60 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1237 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1468 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift X SFX16-51G +227% 6.14 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.