Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 11390H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Легче – весит на 250 граммов меньше (1.9 и 2.15 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7229 vs 6366 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.15 кг Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм Площадь 870 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~80.8% Боковые рамки 6 мм 8.9 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1485:1 1007:1 Цветовой охват sRGB 98.6% 54.2% Охват Adobe RGB 69.9% 37.3% Охват DCI-P3 72% 36.1% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Swift X SFX16-51G +20% 300 нит Aspire 7 (A715-42G) 250 нит

Батарея Ёмкость 49 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 / 90 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 60 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Swift X SFX16-51G +92% 6.14 терафлопс Aspire 7 (A715-42G) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 67.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 11.0 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.