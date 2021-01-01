Acer Swift X SFX16-51G против Swift 3 (SF314-59)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
- Видеокарта показывает в среднем на 347-473% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
- Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.2 и 1.9 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (708 и 870 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.2 кг
|Размеры
|368.3 x 236.2 x 18.8 мм
|323.4 x 218.9 x 15.9 мм
|Площадь
|870 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~82.5%
|Боковые рамки
|6 мм
|13.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1485:1
|1215:1
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|96.2%
|Охват Adobe RGB
|69.9%
|67.3%
|Охват DCI-P3
|72%
|69.3%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 90 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9-3.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift X SFX16-51G +29%
1592
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X SFX16-51G +114%
5294
2472
Cinebench R23 (одноядерный)
1312
Cinebench R23 (многоядерный)
2426
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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