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Acer Swift X SFX16-51G против Swift 5 Pro (SF514-55)

56 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
VS
53 из 100
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Acer Swift X SFX16-51G
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
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Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X SFX16-51G и Swift 5 Pro (SF514-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1 и 1.9 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (56 и 49 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (659 и 870 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X SFX16-51G
vs
Swift 5 Pro (SF514-55)

Корпус

Вес 1.9 кг 1 кг
Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм
Площадь 870 см2 659 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~81.9%
Боковые рамки 6 мм 4.5 мм
Цвета Серий Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 34 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1485:1 1550:1
Цветовой охват sRGB 98.6% 98%
Охват Adobe RGB 69.9% 68%
Охват DCI-P3 72% 67%
Время отклика - 22 мс
Максимальная яркость
Swift X SFX16-51G
300 нит
Swift 5 Pro (SF514-55) +37%
410 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 / 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift X SFX16-51G +335%
6.14 терафлопс
Swift 5 Pro (SF514-55)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 65 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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