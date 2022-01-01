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Acer Swift X SFX16-52G против Aspire 5 (A515-45)

56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A515-45)
Acer Swift X SFX16-52G
Acer Aspire 5 (A515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X SFX16-52G и Aspire 5 (A515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 4741 баллов
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (52 и 48 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (849 и 910 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X SFX16-52G
vs
Aspire 5 (A515-45)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.8 кг
Размеры 355.6 x 238.76 x 17.78 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Площадь 849 см2 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.4% ~73.7%
Боковые рамки 5.5 мм 9 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1908:1
Цветовой охват sRGB - 57.3%
Охват Adobe RGB - 39.3%
Охват DCI-P3 - 38%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
Swift X SFX16-52G +60%
400 нит
Aspire 5 (A515-45)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
Swift X SFX16-52G
3.46 терафлопс
Aspire 5 (A515-45)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 70.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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