Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 4741 баллов

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (52 и 48 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (849 и 910 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.8 кг Размеры 355.6 x 238.76 x 17.78 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 849 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.4% ~73.7% Боковые рамки 5.5 мм 9 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1908:1 Цветовой охват sRGB - 57.3% Охват Adobe RGB - 39.3% Охват DCI-P3 - 38% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Swift X SFX16-52G +60% 400 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц FLOPS 3.46 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Swift X SFX16-52G 3.46 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.