Acer Swift X SFX16-52G против Aspire 5 (A517-52)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
- На 228% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 2636 баллов
- Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.75 и 2.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (849 и 1064 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|2.6 кг
|Размеры
|355.6 x 238.76 x 17.78 мм
|403.5 x 263.7 x 19.9 мм
|Площадь
|849 см2
|1064 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.4%
|~77.5%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|-
|892:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|59%
|Охват Adobe RGB
|-
|38%
|Время отклика
|-
|11 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|307 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|12
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift X SFX16-52G +29%
1640
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X SFX16-52G +223%
8547
2647
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift X SFX16-52G +15%
1658
1439
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift X SFX16-52G +228%
8633
2636
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|67.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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