Главная > Сравнение ноутбуков > Swift X SFX16-52G или Swift 3 (SF314-511) – что лучше выбрать?

Acer Swift X SFX16-52G против Swift 3 (SF314-511)

56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
VS
46 из 100
Acer Swift 3 (SF314-511)
Acer Swift X SFX16-52G
Acer Swift 3 (SF314-511)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift X SFX16-52G и Swift 3 (SF314-511) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Видеокарта показывает в среднем на 172-234% больше FPS в играх
  • На 250% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 2465 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-511)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.2 и 1.75 кг)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 849 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift X SFX16-52G
vs
Swift 3 (SF314-511)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.2 кг
Размеры 355.6 x 238.76 x 17.78 мм 322.8 x 212.2 x 15.9 мм
Площадь 849 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.4% ~78.9%
Боковые рамки 5.5 мм 6.5 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1280:1
Цветовой охват sRGB - 98%
Охват Adobe RGB - 69%
Охват DCI-P3 - 67%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость
Swift X SFX16-52G +33%
400 нит
Swift 3 (SF314-511)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 314 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
Swift X SFX16-52G +312%
3.46 терафлопс
Swift 3 (SF314-511)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 74.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) vs Acer Swift X SFX16-52G
2. Acer Swift 3 (SF316-51) vs Acer Swift X SFX16-52G
3. Huawei MateBook 16 (2021) vs Acer Swift X SFX16-52G
4. Dell Inspiron 16 Plus 7610 vs Acer Swift X SFX16-52G
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs Acer Swift 3 (SF314-511)
6. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) vs Acer Swift 3 (SF314-511)
7. Acer Swift 3x (SF314-510) vs Acer Swift 3 (SF314-511)
8. Acer Aspire 5 (A514-54) vs Acer Swift 3 (SF314-511)
9. Acer Aspire 5 (A515-56) vs Acer Swift 3 (SF314-511)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 (SF314-511) и Swift X SFX16-52G – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры