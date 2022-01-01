Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 4847 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (59 и 52 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 849 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.4 кг Размеры 355.6 x 238.76 x 17.78 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм Площадь 849 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.4% ~78.9% Боковые рамки 5.5 мм 6.5 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1916:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 72.5% Охват DCI-P3 - 71.5% Время отклика - 38 мс Максимальная яркость Swift X SFX16-52G +33% 400 нит Swift 3x (SF314-510) 300 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 266 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1650 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Swift X SFX16-52G +37% 3.46 терафлопс Swift 3x (SF314-510) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 72 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.