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Apple MacBook Air 15 (M2) против Acer Aspire 5 (A515-48)

65 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
VS
40 из 100
Acer Aspire 5 (A515-48)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Acer Aspire 5 (A515-48)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1864
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air 15 (M2) и Acer Aspire 5 (A515-48) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 4333 баллов
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (809 и 870 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air 15 (M2)
vs
Aspire 5 (A515-48)

Корпус

Вес 1.51 кг 1.6 кг
Размеры 340.4 x 237.6 x 11.5 мм 362.9 x 239.6 x 17.9 мм
Площадь 809 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~77.2%
Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 224 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1864 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1326:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 98.9% -
Охват DCI-P3 98.7% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость
MacBook Air 15 (M2) +100%
500 нит
Aspire 5 (A515-48)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:50 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 35 / 70 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 116 / 165 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.3 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 2200 МГц
FLOPS 3 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4
Производительность GPU
MacBook Air 15 (M2) +110%
3 терафлопс
Aspire 5 (A515-48)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость ~85 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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