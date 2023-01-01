Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1864 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 Процессор Apple M2 - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 4333 баллов

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 4333 баллов Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (809 и 870 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.51 кг 1.6 кг Размеры 340.4 x 237.6 x 11.5 мм 362.9 x 239.6 x 17.9 мм Площадь 809 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~77.2% Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2880 x 1864 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 Диагональ 15.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 224 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1864 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1326:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 98.9% - Охват DCI-P3 98.7% - Время отклика 24 мс - Максимальная яркость MacBook Air 15 (M2) +100% 500 нит Aspire 5 (A515-48) 250 нит

Батарея Ёмкость 66.5 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 2:50 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 35 / 70 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 116 / 165 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 6 нм Частота GPU 500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 2200 МГц FLOPS 3 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4 Производительность GPU MacBook Air 15 (M2) +110% 3 терафлопс Aspire 5 (A515-48) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость ~85 дБ - Микрофонов 3 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.