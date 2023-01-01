Apple MacBook Air 15 (M2) против Acer Aspire 5 (A515-48)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 4333 баллов
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (809 и 870 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.51 кг
|1.6 кг
|Размеры
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|362.9 x 239.6 x 17.9 мм
|Площадь
|809 см2
|870 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~77.2%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|224 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1864 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|1326:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|Охват Adobe RGB
|98.9%
|-
|Охват DCI-P3
|98.7%
|-
|Время отклика
|24 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|35 / 70 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|116 / 165 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.3 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|-
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +81%
1839
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +133%
8609
3690
Cinebench R23 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +43%
1517
1059
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +89%
8204
4333
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|2200 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|~85 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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