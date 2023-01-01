Apple MacBook Air 15 (M2) против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 54 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 330 граммов меньше (1.18 и 1.51 кг)
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 8136 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 283 против 224 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.51 кг
|1.18 кг
|Размеры
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|356.7 x 242.3 x 12.95 мм
|Площадь
|809 см2
|864 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~85.9%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|42.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|224 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1864 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Swift Edge 16 (SFE16-42)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~9% more screen space
|Контрастность
|1326:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|98.9%
|97.2%
|Охват DCI-P3
|98.7%
|99.7%
|Время отклика
|24 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|35 / 70 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|186 граммов
|194 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.75 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|-
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +23%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
8537
9084
Cinebench R23 (одноядерный)
1504
1538
Cinebench R23 (многоядерный)
8136
12685
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|2400 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|3.686 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
3 терафлопс
3.686 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|2x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|85 дБ
|83.7 дБ
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v7
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.6 x 8.4 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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