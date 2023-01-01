Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 54 Вт*ч) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 330 граммов меньше (1.18 и 1.51 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.18 и 1.51 кг) На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 8136 баллов

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 8136 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 26% более четкий дисплей – 283 против 224 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.51 кг 1.18 кг Размеры 340.4 x 237.6 x 11.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 809 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~85.9% Боковые рамки 5.4 мм 6 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей 2880 x 1864 3840 x 2400 Диагональ 15.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 224 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1864 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Swift Edge 16 (SFE16-42) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 1326:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 98.9% 97.2% Охват DCI-P3 98.7% 99.7% Время отклика 24 мс 3 мс Максимальная яркость MacBook Air 15 (M2) +25% 500 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) 400 нит

Батарея Ёмкость 66.5 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 35 / 70 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 186 граммов 194 грамма

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 7 нм Частота GPU 500 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 2400 МГц FLOPS 3 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) +23% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 2x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 85 дБ 83.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v7 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.6 x 8.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.