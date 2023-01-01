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Apple MacBook Air 15 (M2) против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
VS
65 из 100
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air 15 (M2) и Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 54 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.18 и 1.51 кг)
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 8136 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 283 против 224 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air 15 (M2)
vs
Swift Edge 16 (SFE16-42)

Корпус

Вес 1.51 кг 1.18 кг
Размеры 340.4 x 237.6 x 11.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм
Площадь 809 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~85.9%
Боковые рамки 5.4 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 224 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1864 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Swift Edge 16 (SFE16-42)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1326:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 98.9% 97.2%
Охват DCI-P3 98.7% 99.7%
Время отклика 24 мс 3 мс
Максимальная яркость
MacBook Air 15 (M2) +25%
500 нит
Swift Edge 16 (SFE16-42)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 35 / 70 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 186 граммов 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.75 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8
Потоков 8 16
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 680M
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Частота GPU 500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 2400 МГц
FLOPS 3 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42) +23%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85 дБ 83.7 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v7
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.6 x 8.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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