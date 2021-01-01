MacBook Air (Intel, 2020) или Aspire 5 (A515-56) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.29 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 867 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 1506 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.65 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 646 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.4% Боковые рамки 8.8 мм 9 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера 8100 об/мин - Уровень шума 45.8 дБ 39 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 - Цветовой охват sRGB 98.3% - Охват Adobe RGB 64.2% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Air (Intel, 2020) +33% 400 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 45 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Plus Graphics G4 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 384 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MacBook Air (Intel, 2020) н/д Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.8 дБ 68.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.