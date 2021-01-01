Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 228% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 1541 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|1.2 кг
|Ширина
|304.1 мм
|302.5 мм
|Высота
|212.4 мм
|233.9 мм
|Толщина
|16.1 мм
|16 мм
|Площадь
|646 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~76.7%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Скорость куллера
|8100 об/мин
|-
|Уровень шума
|45.8 дБ
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1300:1
|1494:1
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|98.7%
|Охват Adobe RGB
|64.2%
|70.1%
|Охват DCI-P3
|-
|73.3%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 3 (SF313-53) +26%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift 3 (SF313-53) +101%
4305
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 3 (SF313-53) +43%
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift 3 (SF313-53) +228%
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|3733 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|75.8 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|12.1 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1