Главная > Сравнение ноутбуков > MacBook Air (Intel, 2020) или Swift 3 (SF313-53) – что лучше выбрать?

Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Acer Swift 3 (SF313-53)

52 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
VS
63 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (Intel, 2020) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 228% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 1541 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (Intel, 2020)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.2 кг
Ширина 304.1 мм 302.5 мм
Высота 212.4 мм 233.9 мм
Толщина 16.1 мм 16 мм
Площадь 646 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~76.7%
Боковые рамки 8.8 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера 8100 об/мин -
Уровень шума 45.8 дБ 40 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1494:1
Цветовой охват sRGB 98.3% 98.7%
Охват Adobe RGB 64.2% 70.1%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
MacBook Air (Intel, 2020)
400 нит
Swift 3 (SF313-53) +10%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MacBook Air (Intel, 2020)
н/д
Swift 3 (SF313-53)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.8 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs Dell XPS 13 9310
3. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs ASUS VivoBook S13 S333
4. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs Microsoft Surface Pro 7
5. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
6. Acer Swift 3 (SF313-53) vs Dell XPS 13 9310
7. Acer Swift 3 (SF313-53) vs Acer Spin 3 (SP313-51N)
8. Acer Swift 3 (SF313-53) vs ASUS ZenBook Flip 13 UX363
9. Acer Swift 3 (SF313-53) vs Acer Swift 3 (SF314-59)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 (SF313-53) и Apple MacBook Air (Intel, 2020) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры