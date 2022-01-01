Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.29 и 1.8 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4741 баллов

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (646 и 910 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.8 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 646 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~73.7% Боковые рамки 8.8 мм 9 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 1908:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 57.3% Охват Adobe RGB - 39.3% Охват DCI-P3 - 38% Время отклика 35 мс 32 мс Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) +60% 400 нит Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 45 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 7 нм Частота GPU 450 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1500 МГц FLOPS 2.6 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ 70.4 дБ Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.