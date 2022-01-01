Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Aspire 5 (A517-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.29 и 2.2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5170 баллов
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 227 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (646 и 1037 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-53)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|2.2 кг
|Размеры
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|402.1 x 257.8 x 19.9 мм
|Площадь
|646 см2
|1037 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~79.6%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|9.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1069:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|85.9%
|-
|Охват DCI-P3
|98.6%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:23 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|-
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|172 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|10
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|-
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1744
1459
Geekbench 5 (многоядерный)
8237
5708
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
1463
Cinebench R23 (многоядерный)
7740
5170
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.6 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|12.1 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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