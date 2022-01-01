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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Aspire Vero (AV15-51)

62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
46 из 100
Acer Aspire Vero (AV15-51)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Aspire Vero (AV15-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Aspire Vero (AV15-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.29 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4144 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire Vero (AV15-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Aspire Vero (AV15-51)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.8 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 646 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.4%
Боковые рамки 8.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс
Aspire Vero (AV15-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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