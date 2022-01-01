Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 422-575% больше FPS в играх

На 347% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 1733 баллов

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 66% более четкий дисплей – 227 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 512 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.3 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 646 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~62.4% Боковые рамки 8.8 мм 21.8 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 912 Диагональ 13.3 дюймов 12 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) 400 нит Chromebook 512 н/д

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 45 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц - Boost частота GPU 1278 МГц - FLOPS 2.6 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 256 Блоки текстурирования (TMUs) 64 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) +767% 2.6 терафлопс Chromebook 512 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 32GB 64GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ - Микрофонов 3 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.