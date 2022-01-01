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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Chromebook 512

61 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
37 из 100
Acer Chromebook 512
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Chromebook 512
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Chromebook 512 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 422-575% больше FPS в играх
  • На 347% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 1733 баллов
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 227 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Chromebook 512

Корпус

Вес 1.29 кг 1.3 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Площадь 646 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~62.4%
Боковые рамки 8.8 мм 21.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 912 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 45 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц -
Ядер 8 4
Потоков 8 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц -
FLOPS 2.6 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 64 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020) +767%
2.6 терафлопс
Chromebook 512
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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